Haaland, Alaba, Courtois Diese Stars fehlen bei der EM 2024

Erling Haaland und Martin Ödegaard (Norwegen/nicht qualifiziert)

Der spektakulärste Spieler, auf den die Fans bei der EM in Deutschland verzichten müssen, ist Erling Haaland (23). In der Premier League stritt sich der Torschützenkönig mit Martin Ödegaard (25), dem ehemals als Wunderkind gefeierten heutigen Kapitän vom FC Arsenal, bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft und behielt am Ende die Oberhand.