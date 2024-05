Auch ein Zweitligaspieler dabei Diese sechs Bundesligalegionäre stehen in Ungarns EM-Kader

Die ungarische Nationalmannschaft, die ihr EM-Quartier in Weiler im Allgäu aufschlagen wird, startet am 15. Juni in Köln gegen die Schweiz ins Turnier. Vier Tage später folgt das Duell mit der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zum Abschluss der Gruppe A treffen Szoboszlai und Co. am 23. Juni erneut in Stuttgart auf Deutschlands Auftaktgegner Schottland.