„Glück für dieses Jahr aufgebraucht“ Das sind die Reaktionen auf die Vergabe der EM-Tickets

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf die Ergebnisse gehen weit auseinander. Die einen sind überglücklich, da sie gleich mehrere Spiele besuchen dürfen. So schreibt zum Beispiel die Userin „nicole_zmn“ auf X (ehemals Twitter): „Niemals habe ich vier Tickets für das Finale in Berlin bekommen!“, und fügte sowohl ein lachendes Emoji an sowie das, dem der Kopf explodiert. Letzteres verwendete auch „florianburkert“, der schrieb: „Hab einfach Tickets für das EM Halbfinale in München bekommen.“ Und „gruen1899“ ist sich sicher, mit dem Erhalt der Tickets sein sämtliches Glück für dieses Jahr aufgebraucht zu haben.