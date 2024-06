Rekordspieler mit 41 Jahren Das waren die Innenverteidiger, als Pepe sein erstes EM-Turnier spielte

Um zu verdeutlichen, wie lange etwas her ist, wird im Journalismus gerne ein Vergleich zur damaligen Zeit gezogen. Also welcher Politiker im Jahr XY US-Präsident war, welche technischen Innovationen es gab und welcher Interpret in den deutschen Charts ganz oben stand. Also kurz vornweweg: Als Pepe mit der portugiesischen Nationalmannschaft am 7. Juni 2008 sein erstes EM-Spiel gegen die Türkei absolvierte, war George W. Bush noch US-Präsident, das erste iPhone erst wenige Monate alt und DSDS-Sieger Thomas Godoj führte mit „Love is you“ die deutschen Single-Charts an.