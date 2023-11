EM 2024 Politik und Verbände unterschreiben Menschenrechtserklärung

Der DFB, die Uefa und die Bundesregierung haben sich vor der Fußball-EM in Deutschland zur Stärkung der Menschenrechte verpflichtet. Das Turnier im Sommer 2024 solle „für Demokratie, Respekt, Toleranz und die Achtung der Menschenrechte stehen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag in Berlin. In der EM-Geschichte ist eine solche Vereinbarung eine Premiere.