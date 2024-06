1:1 im letzten Gruppenspiel DFB-Team rettet gegen Schweiz in letzter Sekunde Gruppensieg

Es sollte die nächste Stufe bei der deutschen EM-Party gezündet werden. Doch lange sah es nicht danach aus. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) rettete in Frankfurt am Main schließlich beim letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz nach langem Rückstand doch noch den 1:1-Ausgleich. Niclas Füllkrug traf per Kopf in der Nachspielzeit. Die Qualifikation fürs Achtelfinale war schon vor der Partie klar. Doch nun geht Deutschland als Gruppensieger in die K.o.-Runde.