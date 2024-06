ARD, ZDF, RTL, MagentaTV So sehen Sie die Fußball-EM 2024 im Fernsehen und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden 34 der insgesamt 51 Spiele live zeigen. Dazu gehören alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die Halbfinals und das Finale. Dabei wird das ZDF das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am 14. Juni in München um 21 Uhr zeigen. Die folgenden beiden Spiele der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 19. Juni (18 Uhr) in Stuttgart gegen Ungarn sowie am 23. Juni (21 Uhr) in Frankfurt gegen die Schweiz sind dann im Ersten zu sehen.