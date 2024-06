Yamal, Pavlovic und Co. Das sind die Top-Talente der EM 2024

Cole Palmer (22, offensiver Mittelfeldspieler, England, FC Chelsea)

In der englischen Premier League ist der quirlige Mittelfeldspieler eine der wenigen positiven Erscheinungen in der verkorksten Saison des FC Chelsea. Bei Triple-Sieger Manchester City unter Pep Guardiola ist Palmer nicht über den Status als Reservist hinausgekommen und wechselte im vergangenen Sommer nach London, wo er direkt zündete und zu einem der torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Europa wurde. Bei der EM möchte der 22-Jährige erstmals auch im Dress der Three Lions glänzen.