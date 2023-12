Aulosung in Hamburg Das sind die Gruppen der EM 2024 in Deutschland

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. 21 von 24 Teams stehen fest, die restlichen drei Tickets werden über die Play-offs uim März vergeben. Am Samstag wurden in der Hamburger Elbphilarmonie die sechs Vorrundengruppen ausgelost. Eine Übersicht.