Flitzer, Leistungstiefs, Uefa Die elf großen Verlierer der EM

Wer alle Spiele der Gruppe C in der Vorrunde verfolgt hat, der wird vor allem eins nicht wirklich häufig gesehen haben: Tore. Denn die Gruppe bestehend aus Dänemark, England, Serbien und Slowenien hatte nicht nur die wenigsten Tore der Vorrunde zu verbuchen, sondern wies auch die meisten Unentschieden aller Gruppen auf. Insgesamt 7 Tore aus sechs Spielen sowie fünf Unentschieden machten die Gruppenspiele dieser Länder zu den am wenigsten unterhaltsamen der Vorrunde. Dazu kam die Leistung einzelner Nationen, die deutlich von den Erwartungen abwichen, wie beispielsweise England, die zuvor als absoluter Dominator dieser Gruppe gesehen wurden. Am Ende reichte England ein Sieg und ein Unentschieden zum Gruppensieg, nicht wie in Gruppe E, wo die Ukraine mit diesem Ergebnis als Gruppenletzter aus dem Turnier ausschied.