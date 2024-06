Beide im Achtelfinale Unentschieden hilft Slowakei und Rumänien

Vor dem Spiel waren Erinnerungen an die WM 1982 in Spanien wach geworden. Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich am 25. Juni - also fast auf den Tag genau vor 42 Jahren - ging als „Schande von Gijon“ in die Fußballgeschichte ein. Da das frühe deutsche 1:0 durch Horst Hrubesch (11.) beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichte, wurden jegliche Angriffsbemühungen eingestellt. Damals war allerdings Algerien als „Opfer“ zum tatenlosen Zuschauen verurteilt, diesmal hatten sowohl die Ukraine als auch Belgien das Weiterkommen in eigener Hand.