Kaffeebecher statt Mikrofon Schweinsteiger sorgt für kuriosen Moment bei der EM

Ob Bastian Schweinsteiger durch den Spruch abgelenkt war, weiß man zwar nicht, aber nach einem Schluck Kaffee sprach er munter weiter – allerdings nicht in das Mikrofon, sondern eben in den Becher. Was er also sagte, blieb dem Zuschauer vor den heimischen Geräten dadurch leider verborgen. Sedlaczek wies Schweini jedoch auf seinen Fauxpas hin: „Du brauchst schon noch dein Mikro. Die Leute wollen dich schon hören“, so die Moderatorin und sorgte dadurch nicht nur bei Schweinsteiger für Schmunzler und Lacher, sondern auch bei den Fans. Hier gibt’s den kurzen Ausschnitt zu sehen.