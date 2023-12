Glück bei der EM-Auslosung Eine denkbar günstige Konstellation für das DFB-Team

Der wäre sicherlich wichtig, um die schwierigeren Aufgaben in Spiel zwei und drei nicht schon mit einem gewissen Druck angehen zu müssen. Zumal sich Deutschland in den vergangenen Aufeinandertreffen mit Ungarn (2:2 bei der EM 2021, 0:1 & 1:1 in der Nations League) und der Schweiz (3:3 & 1:1 in der Nations League) durchaus schwergetan hat. Dabei könnte sich das deutsche Team in dieser Gruppe dank des EM-Modus ja sogar einen Ausrutscher erlauben: Da neben allen Gruppenersten- und zweiten auch die vier besten Gruppendritten ein Ticket für das Achtelfinale lösen, müssen nach der Vorrunde sowieso nur acht der 24 Mannschaften ihre Koffer packen. Und diese Gruppenkonstellation bringt das DFB-Team in die gute Lage, dass sie nicht unter diesen acht Teams sein sollten.