Euro 2024 Alle Informationen zu EM-Gruppe F

Das ist EM-Teilnehmer Türkei

Die großen Erfolge der türkischen Nationalmannschaft sind mittlerweile schon etwas her. 2002 in Japan und Südkorea wurden die Türken Dritter, 2008 scheiterten sie im Halbfinale an Deutschland. Dort dürfen sie nun auf riesige Unterstützung der Fans hoffen.