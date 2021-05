Europameisterschaft 2021 : Der EM-Gruppencheck

Der EM-Pokal steht bei der Gruppenauslosung auf einem Podest. Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf Sechs Gruppen gibt es bei der Europameisterschaft 2021. Oft sind die Favoritenrollen klar vergeben. Es gibt aber auch eine absolute Todesgruppe, in der es alle Teams schwer haben werden. Der Check für die EM.

24 Mannschaften nehmen an der Europameisterschaft 2020 teil – so viele wie nie zuvor. In sechs Gruppen treten sie gegeneinander an. Dabei kommen die Gruppenersten und Gruppenzweiten ins Achtelfinale. Neu ist, dass auch die vier besten Gruppendritten das Ticket für die nächste Runde lösen können. Wie sehen die Gruppen aus, wer sind die Favoriten? Das lesen Sie hier im Überblick.

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Foto: dpa/dpa-infografik GmbH Infos Die Gruppen der EM 2021

Favorit in der Gruppe sind die Italiener. Der Kader hat sich im Vergleich zur letzten EM ordentlich verändert, es sind viele junge Spieler mit von der Partie. Italien kam mit einer weißen Weste durch die EM-Quali, holte zehn Siege aus zehn Spielen. Dahinter sind die Rollen unklarer verteilt. Die Schweiz setzte sich in der Qualifikation ebenfalls als Gruppenerster durch. Die Türkei wurde nur Zweiter, konnte aber unter anderem gegen den Weltmeister Frankreich gewinnen. Während die Schweiz und die Türkei sich wohl um den zweiten Platz streiten werden, haben es die Waliser am schwersten.

Gruppe B: Belgien, Dänemark, Finnland, Russland

Klarer Favorit auf den Gruppensieg ist Belgien. Die Mannschaft belegt den ersten Platz der Fifa-Weltrangliste, hat mit Kevin De Bruyne, Eden Hazard oder Romelu Lukaku mehrere Top-Spieler im Kader. Diese „Goldene Generation“ hat bei der EM noch einmal die Chance, einen Titel zu holen. Dahinter sind die Rollen unklar verteilt. Finnland ist das erste Mal bei einer Europameisterschaft dabei, ist wohl nominell die schwächste Mannschaft und wird wahrscheinlich hinter Russland, Dänemark und Belgien landen.

Gruppe C: Niederlande, Österreich, Ukraine, Nordmazedonien

Die Niederlande verpassten die EM 2016 in Frankreich und WM 2018 in Russland – 2021 sind sie wieder dabei. Und gelten in ihrer Gruppe als Favorit. Zumal mit Frenkie De Jong oder Matthijs de Ligt eine neue Generation von Top-Spielern im Aufgebot steht. Außerdem haben die Niederlande bei all ihren Spielen einen Heimvorteil. Großer Außenseiter in der Gruppe C ist Nordmazedonien. Die Ukraine und Österreich werden sich wohl um den zweiten Platz streiten.

Gruppe D: England, Kroatien, Schottland, Tschechien

Großer Favorit auf den Gruppensieg sind die Engländer. Vor allem ihre Offensive ist mit Spielern wie Raheem Sterling, Harry Kane oder Marcus Rashford auf Weltklasse-Niveau. Kroatien ist amtierender Vize-Weltmeister und wird wohl mit den Engländern um den ersten Platz kämpfen. Schottland und Tschechien sind die klaren Außenseiter in der Gruppe D.

Gruppe E: Spanien, Schweden, Polen, Slowakei

Die „Goldene Generation“ der Spanier um Xavi, Xabi Alonso oder Andres Iniesta ist nicht mehr aktiv – aber mit unter anderem Isco, Thiago oder Saul Niguez spielen noch immer Top-Akteure bei den Iberern. Sind gehören zu den EM-Favoriten – und werden wohl auch den Gruppensieg holen. Bei den Schweden sollte eigentlich Zlatan Ibrahimović sein EM-Comeback feiern – doch wegen einer Knieverletzung ist sein Einsatz fraglich. Somit ist noch nicht sicher, ob es zum Stürmer-Duell mit Weltfußballer Robert Lewandowski kommen wird. Der Bayern-Spieler ist der Star des polnischen Teams. Schweden und Polen werden wohl um den zweiten Platz in der Gruppe E kämpfen. Die Slowakei ist der absolute Außenseiter.

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn