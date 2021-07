Kuriose Statistik : Weiße Trikots verhelfen den Nationalteams zu Erfolgen bei der EM

England spielte am Samstag in weißen Trikots – und kam weiter. Foto: AP/Alessandra Tarantino

Düsseldorf Eine kuriose Statistik belegt bei dieser Fußball-Europameisterschaft: Mannschaften in weißen Trikots sind in der K.-o.-Phase besonders erfolgreich.

Wer Weiß trägt, ist unschlagbar: Weiße Trikots sind in der K.-o.-Runde dieser Fußball-Europameisterschaft bisher der absolute Glücksbringer. Neunmal trat ein Team in den zwölf Spielen des Achtel- und Viertelfinals bisher mit weißen Trikots an, alle neun gewannen.