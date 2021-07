EM-Viertelfinale : Vier Favoriten und vier Außenseiter wollen den nächsten Erfolg

Spanien kam durch den Sieg gegen Kroatien ins Viertelfinale. Foto: dpa/Martin Meissner

Düsseldorf Auf dem Weg ins EM-Viertelfinale gab es einige Überraschungen. In der Runde der letzten Acht sind Favoriten und vermeintliche Außenseiter vertreten. Können die „Kleinen“ erneut die großen Namen ärgern?

Im Viertelfinale stehen mit Spanien, Belgien, Italien und England vier Mannschaften, die schon vor dem Turnier als Favoriten oder Mitfavoriten galten. Die Schweiz, Tschechien, Dänemark und die Ukraine wurden vor der EM als etwas schwächere Teams eingeschätzt.

Im ersten Duell trifft die Schweiz auf Spanien. Dass die Nati im Achtelfinale den Weltmeister Frankreich bezwang, war eine Sensation. Mit großer Leidenschaft und strukturiertem Spiel nach vorne holten die Schweizer einen 1:3-Rückstand noch auf und gewannen schließlich im Elfmeterschießen. Gegen Spanien geht man trotzdem wieder als Außenseiter ins Spiel. Die Iberer verlassen sich, anders als Frankreich, nicht nur auf ihre Einzelkönner, sondern dominieren ihre Gegner mit Kombinationsspiel und viel Ballbesitz. Im letzten Gruppenspiel und im rasanten Achtelfinale gegen Kroatien erzielten sie insgesamt zehn Tore. In den Spielen davor fehlte die Durchschlagskraft dagegen, was der Schweiz Hoffnung machen könnte. Außerdem verspielte Spanien im Achtelfinale ebenfalls noch eine 3:1-Führung. In der Verlängerung gelangen dann aber zwei schnelle Tore durch Álvaro Morata und Joker Mikel Oyarzabal, die den 5:3-Sieg perfekt machten. Im Viertelfinale könnte auch die Kraft nach den intensiven Achtelfinal-Spielen entscheidend sein: Beide Teams müssen nach St. Petersburg reisen und dort weniger als vier Tage nach dem letzten Spiel antreten.

Im Spiel Belgien gegen Italien treffen zwei große EM-Favoriten aufeinander. Die Belgier setzten sich in der Runde zuvor in einem engen Spiel mit 1:0 gegen Portugal durch. Dabei hatten sie in der Schlussphase auch etwas Glück, dass die Portugiesen bei ihren Abschlüssen nicht genau genug zielten. Italien hatte mit Österreich mehr Mühe als erwartet und gewann erst in der Verlängerung mit 2:1. Zwei Joker-Tore brachten die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini auf die Siegerstraße, ehe Österreich verkürzte und den Favoriten bis zur letzten Sekunde zittern ließ. Die Gruppenphase hatten Belgien und Italien mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen problemlos überstanden. Im Viertelfinale steht ein ausgeglichenes Duell bevor, bei dem die Tagesform entscheiden kann – und die Personalsituation. Bei den Belgiern stellt sich die Frage: Werden der wichtige Regisseur Kevin De Bruyne und Eden Hazard rechtzeitig fit? Sollten beide ausfallen, ginge Italien favorisiert in das Duell.

Die Viertelfinal-Partie Tschechien gegen Dänemark wird dafür sorgen, dass ein Außenseiter unter die vier besten Mannschaften Europas kommt. Die Tschechen gewannen im Achtelfinale überraschend gegen die Niederlande, die als Mitfavorit galten. Zwar profitierte man von einer Roten Karte, die Mannschaft nutzte den Vorteil aber stark aus und holte ein verdientes 2:0. Tschechiens Stürmer Patrik Schick von Bayer 04 Leverkusen ist in Topform und erzielte schon vier Treffer, die meisten der im Viertlefinale noch vertretenen Spieler. Dänemark schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand setzte nach dem Eriksen-Zusammenbruch alle Kräfte frei und qualifizierte sich noch für die K.o.-Runde. Dort ließ man Wales mit 4:0 keine Chance. Stürmer Kasper Dolberg machte mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam, nachdem er nur als Ersatz für den angeschlagenen Leipziger Yussuf Poulsen in die Startelf gerückt war. Dänemark gelangen in den vergangenen beiden Spielen insgesamt acht Tore. Im dänischen Team sind mehr Spieler für einen Treffer gut als bei den Tschechen, bei denen viel von Schick abhängt. Das könnte in einem engen Duell den Ausschlag für Dänemark geben.