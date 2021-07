Vor dem Elfmeterschießen : Verwirrung um Chiellini und Alba bei der Seitenwahl

Die Szene beim Münzwurf vor dem EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien war durchaus merkwürdig. Italiens Kapitän Giorgio Chiellini scherzte mit Spaniens Jordi Alba herum. Dieser schien allerdings wenig begeistert davon.

Ein Münzwurf, lebhafte Diskussionen - und dann eine herzliche Umarmung: Die Geste von Italiens Kapitän Giorgio Chiellini in Richtung des spanischen Spielführers Jordi Alba vor dem Elfmeterschießen im Halbfinale der Fußball-EM zwischen beiden Teams hat viele Zuschauer im TV und im Stadion in London bewegt - und Fragen aufgeworfen. Was steckte hinter der Szene mit Schiedsrichter Felix Brych bei der Seitenwahl vor dem Elfmeterschießen?

Italien gewann am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen und greift am kommenden Sonntag gegen Gastgeber England oder Dänemark nach dem ersten Titel seit dem WM-Triumph 2006 in Deutschland. Die am Abend in London tieftraurigen Spanier müssen dagegen abreisen - mehrere Hundert Fans spendeten noch im Londoner Fußball-Tempel Trost.