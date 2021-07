Deutliche Worte nach enttäuschender EM : Hoeneß kritisiert Löw-Taktik und rechnet mit Kroos ab

München Nach dem frühen Ausscheiden des DFB-Teams bei der EM hat Uli Hoeneß deutliche Kritik an der Taktik von Bundestrainer Joachim Löw geübt. Auch in Richtung des zurückgetretenenen Toni Kroos fand der ehemalige Bayern-Präsident deutliche Worte.

Uli Hoeneß hat nach der enttäuschenden EM umfassende Kritik an dem früheren Bundestrainer Joachim Löw, der deutschen Nationalmannschaft und insbesondere Toni Kroos geübt. Löw habe "völlig unnötig" auf die Dreierkette in der Abwehr gesetzt, um Kroos als Mittelfeldchef einzubauen, sagte der ehemalige Bayern-Präsident im Doppelpass bei Sport1: "Aber Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem."