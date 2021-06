Deutschland wird bunt : Uefa-Verbot löst Protestwelle aus

München Die Uefa hat Regenbogenfarben für die Münchner Arena abgelehnt. Die Entscheidung stößt auf heftige Kritik und massive Gegenreaktionen. Der Mittwoch wird nun in ganz Deutschland bunt.

Die Botschaft von Gary Lineker an die Elektrotechniker der Münchner EM-Arena war eindeutig: "Macht es trotzdem - die können uns mal", twitterte die englische Ikone als Reaktion auf die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in der Regenbogen-Frage. Und nicht nur Lineker machte seinem Unmut Luft. Der Uefa schwappte eine Protestwelle entgegen. Zahlreiche Gegenreaktionen könnten dafür sorgen, dass der Verband ein Eigentor geschossen hat. Am Dienstagvormittag hatte die Uefa erklärt, dass das Stadion während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf. Genau das hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zuvor im Namen des Stadtrats gefordert, um "ein Zeichen im Sinne der Weltoffenheit und Toleranz" zu setzen.