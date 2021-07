TV-Übertragung, Schiedsrichter, Zuschauer : Alle Infos zum EM-Finale

Düsseldorf Italien und England bestreiten das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. Wann und wo findet das Finale statt? Wer pfeift die Partie? Gibt es ein Spiel um Platz drei? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

England und Italien stehen sich im EM-Finale gegenüber. Während sich die Squadra Azzura im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Spanien durchsetzte, bezwangen die Engländer Dänemark mit 2:1 nach Verlängerung. Die Three Lions stehen damit erstmals im Finale einer Europameisterschaft. Für die Italiener ist es dagegen bereits die vierte Finalteilnahme, allerdings konnten sie den Titel bislang nur einmal (1968) holen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Endspiel.

Das Finale der Europameisterschaft 2021 findet am Sonntag, 11. Juli, statt. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Das Finale der Europameisterschaft findet im Wembley-Stadion in London statt. Nach drei Gruppenspielen, zwei Achtelfinals und den Halbfinalpartien ist es bereits das achte EM-Spiel im Wembley-Stadion. Zum Vergleich: München war Austragungsort von vier Partien.

Ja! Wie schon bei den beiden Halbfinalpartien sind 60.000 Zuschauer zugelassen, das entspricht in etwa 75 Prozent der Gesamtkapazität. Spekulationen um eine Erhöhung der Zuschauerkapazität erteilte die britische Regierung eine Absage. „Es gibt keine Pläne, die Kapazität zu erhöhen“, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag. „Nur dank der Impfkampagne können wir überhaupt diesen Pilotversuch starten und eine signifikante Anzahl von Zuschauern im Stadion haben.“

Mit Blick darauf, dass in England am 19. Juli voraussichtlich sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, hatten einige Fans gehofft, dass für das EM-Finale schon vorher eine Ausnahme gelten könne.

Für das Finale dürfen auch 1000 Zuschauer aus Italien nach London reisen. Zuvor war dies Anhänger nicht-britischer Teams noch untersagt gewesen. So durften aufgrund der Corona-Auflagen weder Fans aus Deutschland noch aus Dänemark zu den Spielen ihrer Mannschaften ins Wembley-Stadion.

Bei der EM 1980 schoss Marco Tardelli Italien in der Gruppenphase in Turin zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. 2012 in Kiew brachte der Elfmeter von Alessandro Diamanti den Europameister von 1968 ins Halbfinale. Nach torlosen 120 Minuten vergaben die Engländer Ashley Young und Ashley Cole vom Punkt (2:4 i.E.).