Quoten der EM-Vorrunde : Zwiespältige Bilanz mit ordentlichem Minus für deutsche TV-Sender

München/Mainz Nichts schauen die deutschen Fernseh-Zuschauer so gerne wie Fußball. Doch die Einschaltquoten sind bei der EM längst nicht mehr so hoch wie bei den zurückliegenden Turnieren. Woran liegt das?

Das mühevolle Remis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn bei der EM hat erstmals bei der TV-Quote die 25-Millionen-Grenze geknackt - und zugleich den Trend der Vorrunde bestätigt: Die Einschaltquoten sind deutlich niedriger als vor fünf Jahren bei der EM in Frankreich. „Insgesamt schauen die Menschen weniger Fußball“, fasste ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky die am Mittwochabend beendete Vorrunde zusammen.

Die Bilanz nach den 26 Live-Spielen in den öffentlich-rechtlichen Programmen ist zwiespältig. Einerseits lockt die EM Abend für Abend mehr Zuschauer vor die Fernsehgeräte als jedes andere Programm. So sahen im Schnitt 25,74 Millionen am Mittwoch die Übertragung des ZDF vom 2:2 des DFB-Teams in München und den damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale. Und die Livespiele sorgen fast immer für Marktanteile, die auch kein „Tatort“ erreicht - am Mittwoch waren es 71,4 Prozent. Mehr als zwei Drittel der TV-Zuschauer schauten also Fußball.