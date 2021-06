EIGENTORFLUT

Wie der slowakische Torhüter Martin Dubravka sich in bester Volleyballmanier selbst den Ball ins Netz schmetterte, war die Krönung der zahlreichen Slapstick-Einlagen in der Gruppenphase. Insgesamt trafen acht Spieler in der Vorrunde ins eigene Netz. Damit gab es schon vor Beginn der K.o.-Phase genauso viele Eigentore wie bei den letzten fünf Europameisterschaften zusammen. Der Slowakei und Portugal unterliefen gar je zwei Eigentore in einem Spiel.