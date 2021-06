Spielplan zum Ausdrucken : Der Weg ins Finale der Europameisterschaft

Düsseldorf Die Begegnungen im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft stehen fest. Die deutschen Mannschaft hat den Sprung nach einer Zitterpartie geschafft. Der Spielplan zum Ausdrucken zeigt, wie es weitergeht.

Die Fußball-Europameisterschaft startet in die Endphase: Acht von 24 Mannschaften sind nun raus aus dem Turnier. Insgesamt sind 94 Tore gefallen. Das Finale der EM soll am 11. Juli im Wembley-Stadion in London stattfinden.