Eine Woche EM : So schlagen sich die TV-Experten von ARD, ZDF und Magenta TV

So schlagen sich die TV-Experten von ARD, ZDF und Magenta TV

Meinung Düsseldorf Der Berichterstattung wird rund um die EM-Spiele viel Platz eingeräumt. Umso wichtiger ist es, dass die Experten als Team funktionieren und ebenso Unterhaltungswert wie Fachwissen mitbringen. Nicht bei allen gelingt das Zusammenspiel.

Mit deutschen Fußballkommentatoren ist das seit Jahren so eine Sache. Während die Kollegen aus anderen Ländern mit Feuer in der Stimme das Spielgeschehen begleiten, üben sich die heimischen Experten häufig in Zurückhaltung. Manche mögen diese unaufgeregte Einordnung des Geschehens, doch auch sie müssen wohl einsehen: Besonders unterhaltsam ist der trockene Stil nicht.