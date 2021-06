Kurzer Sitzplan für die Allianz Arena morgen:

Reihe 1-5 kommt bitte in Lila

Reihe 6-10 in Blau

Reihe 11-15 in Grün

Reihe 16-20 in Gelb

Reihe 21-25 in Orange

Reihe 26-30 in Rot#GERHUN #Regenbogenfarben #EURO2020