Deutschland als alleiniger EM-Ausrichter? : Für Lahm „absolut kein Szenario“

Berlin Laut Philipp Lahm gibt es derzeit keine Überlegungen, die paneuropäische Fußball-EM 2021 wegen der Corona-Pandemie nur in Deutschland auszutragen. Die EM soll eigentlich in zwölf Ländern stattfinden.

Philipp Lahm glaubt weiter an die Fußball-Europameisterschaft in zwölf Ländern. „Es war und bleibt eine gute Idee“, sagte Lahm im Interview des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ (Samstag). „Wenn die Planungen wegen der Corona-Pandemie angepasst werden müssen, liegen diese Entscheidungen nicht mehr bei der UEFA, sondern eine Ebene darüber: bei der Politik. Aber aktuell ist es immer noch so, dass die EM in zwölf Städten stattfinden wird.“ Lahm ist bei der DFB Euro GmbH als Geschäftsführer tätig.