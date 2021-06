Nach Tor gegen Nordmazedonien : Arnautovic entschuldigt sich für Entgleisung - keine Uefa-Untersuchung

David Alaba packt Marko Arnautovic am Kinn. Foto: dpa/Robert Ghement

Österreich feierte gegen Nordmazedonien einen historischen Sieg bei der EM 2021. Dennoch gab es Ärger. Marko Arnautovic schimpfte nach seinem Tor in Richtung gegnerische Fans und Spieler. Nun hat sich der Stürmer für seine Entgleisung entschuldigt.

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic hat sich für seine Entgleisungen beim 3:1-Auftaktsieg gegen EM-Neuling Nordmazedonien entschuldigt. "Es gab gestern einige hitzige Worte in den Emotionen des Spiels, für die ich mich entschuldigen möchte", schrieb Arnautovic am Montag in einer Instagram-Story: "Ich bin kein Rassist!"