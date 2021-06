EM-Liveblog : Tollhaus in Kopenhagen - Dänemark schießt sich ins Achtelfinale

Die dänischen Spieler bejubeln das 3:1 durch Christensen. Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Liveblog Mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie läuft jetzt die Fußball-Europameisterschaft. Gespielt wird bis zum Finale am 11. Juli in elf Ländern. In unserem Liveblog halten wir Sie über alles rund um die EM auf dem Laufenden.