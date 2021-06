EM-Liveblog : Deutschland drückt, Portugal trifft – Ronaldo macht das 1:0

Cristiano Ronaldo (r.). Foto: AP/Matthias Hangst

Liveblog Nach der Auftaktniederlage gegen Weltmeister Frankreich steht die DFB-Elf am Samstagabend (18 Uhr) gegen Europameister Portugal unter Druck. Bundestrainer Jogi Löw verzichtet auf personelle Änderungen in der Startelf. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.