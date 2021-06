EM-Liveblog : Kroatien holt Olic vor Achtelfinale als Co-Trainer

Fans der deutschen Nationalmannschaft auf der Tribün. Foto: dpa/Christian Charisius

Liveblog England gegen Deutschland in Wembley. Tickets für den Klassiker im EM-Achtelfinale gibt es aber offenbar nur für deutsche Fans mit Wohnsitz in Großbritannien. In unserem Liveblog halten wir Sie über alles rund um die EM auf dem Laufenden.