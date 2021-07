Sieg gegen Spanien : Italien nach Elfmeter-Krimi im EM-Finale

London Welch ein Drama! Erst im Elfmeterschießen setzt sich Italien gegen Spanien im EM-Halbfinale durch und steht zum vierten Mal im Finale. Die Spanier belohnen sich nicht für ihre beste Turnierleistung.

Die italienischen Elfmeter-Helden rannten wie wild zu ihren Fans hinter dem Tor, durch das Wembley-Stadion rauschte ein gigantischer Jubelschrei. Die Azzurri stehen nach einem Drama-Sieg im hochintensiven Gigantenduell mit Spanien im Finale der Fußball-EM. Italien gewann am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen und greift am kommenden Sonntag gegen Gastgeber England oder Dänemark nach dem ersten Titel seit dem WM-Triumph 2006 in Deutschland. Die am Abend in London tieftraurigen Spanier müssen dagegen abreisen - mehrere Hundert Fans spendeten noch im Londoner Fußball-Tempel Trost.