Frist läuft ab : München bangt weiter um die EM-Spiele

Die Allianz Arena in München. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die EM-Gastgeber müssen sich bis Mittwoch bei der Uefa hinsichtlich der Zuschauer-Frage erklären. Der Deutsche Fußball-Bund und der Spielort München halten sich noch bedeckt. Andere Städte haben dagegen bereits ambitionierte Pläne vorgestellt.

Die Schriftstücke sind bereits vorbereitet. Doch hinter dem Wert der Schreiben, die München bis zum Fristende am Mittwoch an die Europäische Fußball-Union (Uefa) schickt, steht ein großes Fragezeichen. Ob die bayrische Landeshauptstadt tatsächlich zu den Gastgebern der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) gehören wird, erscheint nach den jüngsten Entwicklungen fraglicher denn je - München droht das Euro-Aus.

Zwar gehören zu den Plänen der Organisatoren nach SID-Informationen auch die von der Uefa geforderten Szenarien mit Zuschauern in der Arena - an deren Umsetzung bestehen angesichts der aktuellen Corona-Zahlen und den dazugehörigen Verordnungen allerdings große Zweifel. Da Uefa-Präsident Aleksander Ceferin dennoch eine Garantie für die Zulassung von Fans verlangt, sieht es zwei Wochen vor der angestrebten Entscheidung über das EM-Format am 19. oder 20. April nicht gut für München aus.