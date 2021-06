Unterbrechung geplant : Fans und Spieler wollen für Eriksen klatschen

Die Fans werden offenbar für Eriksen klatschen. Foto: AFP/WOLFGANG RATTAY

Kopenhagen Die Zuschauer in Kopenhagen sowie die Spieler von Dänemark und Belgien planen am Donnerstagabend bei ihrem EM-Spiel offenbar eine besondere Aktion für Christian Eriksen.

Die Zuschauer in Kopenhagen sowie die Fußball-Nationalmannschaften von Dänemark und Belgien planen am Donnerstagabend bei ihrem EM-Spiel in Kopenhagen offenbar eine besondere Aktion zu Ehren des vor fünf Tagen zusammengebrochenen Christian Eriksen. „Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen“, kündigte der belgische Stürmer Romelu Lukaku am Vorabend an. In diesem Moment, der nach Medienangaben für die zehnte Spielminute geplant ist, sollen alle Fans und Spieler im Parken Stadion eine Minute für Eriksen applaudieren.

Foto: AP/Marko Djurica 9 Bilder Spieler und Fans richten emotionale Botschaften an Eriksen

Der 29 Jahre alte Spielmacher von Inter Mailand hatte am vergangenen Samstag während des EM-Auftakts der Dänen gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Eriksen liegt seit diesem Abend in einem Kopenhagener Krankenhaus, sein Zustand ist nach Angaben des dänischen Verbands stabil und gut. „Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen“, sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand. Das Spiel zwischen Dänemark und Belgien beginnt am Donnerstag um 18.00 Uhr (ZDF und MagentaTV).

Eriksen wird nach seinem Kollaps einen Defibrillator eingesetzt bekommen. "Nach verschiedenen Untersuchungen des Herzens von Christian wurde entschieden, dass ihm ein Defibrillator implantiert wird", teilte der dänische Verband (DBU) mit. Ein derartiges Gerät werde "nach einem Herzinfarkt aufgrund von Rhythmusstörungen benötigt."

Die Einsetzung eines sogenannten ICD sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend als Behandlungsmethode vorgeschlagen worden. Eriksen sei damit einverstanden, hieß es in der Erklärung des dänischen Verbandes weiter.

Hjulmand hatte seinen Spielern einen Einsatz gegen Belgien freigestellt. Doch es sehe so aus, als seien "alle Jungs" mental bereit, sagte der 49-Jährige: "Die Spieler und ich haben große Schritte gemacht, nachdem was passiert ist. Wir hatten beim Aufwachen mehr gute als schlechte Gefühle, auch wenn wir noch an Christian denken."

Belgiens Topstürmer Lukaku hatte vor dem EM-Spiel gegen Dänemark am Donnerstag Kontakt zu seinem Vereinskollegen Eriksen. Beide spielen zusammen für den italienischen Meister Inter Mailand.

„Ich habe ihm geschrieben und eine Nachricht von ihm bekommen. Er schrieb mir, dass er okay ist. Danach habe ich ihn in Ruhe gelassen, weil er jetzt Zeit braucht, um sich zu erholen. Aber ich werde ihm nach dem Spiel eine Nachricht schreiben“, sagte der Belgier.

Beim ersten Spiel nach dem Zusammenbruch von Eriksen wird eine besonders emotionale Atmosphäre erwartet. 25.000 Zuschauer werden im Parken Stadion zugelassen sein. „Morgen wird es hart. Die Dänen werden nach diesem furchtbaren Zwischenfall noch mehr motiviert sein. Für uns wird das ein Test sein“, sagte Lukaku.

(SID/dpa/cma)