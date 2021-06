Deutsche EM-Geschichte : Das erste Spiel – ein wichtiger Wegweiser für die DFB-Elf

München Bei den vergangenen Europameisterschaften gab das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft für den weiteren Turnierverlauf die Richtung vor.

Auf einen erfolglosen Auftakt dagegen folgte in jüngster Vergangenheit stets eine enttäuschende EM: Im Jahr 2000 etwa schied Deutschland bereits in der Vorrunde aus. Das erste Gruppenspiel gegen Rumänien endete damals 1:1. Auch 2004 folgte auf einen misslungenen Start das Aus in der Gruppenphase.