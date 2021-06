Mario Mandžukić war im WM-Finale 2018 der erste Spieler, der ein Eigentor in einem Endspiel einer Weltmeisterschaft erzielte. Der Kroate verlängerte eine Hereingabe per Kopf ins Netz zum 0:1 gegen Frankreich. Der Stürmer traf im selben Spiel auch noch ins richtige Tor, an der 2:4-Niederlage änderte das aber nichts mehr.