Drei Torhüter betroffen : Bei der EM 2021 fallen so viele Eigentore wie noch nie

Bei der EM 2021 fallen so viele Eigentore wie noch nie

Düsseldorf Das Eigentor vom slowakischen Torhüter Martin Dubravka war bereits das siebte Eigentor bei dieser Europameisterschaft. Wir zeigen, wem bei dieser EM bereits der Fauxpas unterlaufen ist.

Das kuriose Missgeschick des slowakischen Torhüters Martin Dubravka im Gruppenspiel gegen Spanien war das bereits siebte Eigentor der laufenden EM-Endrunde. Damit sind beim paneuropäischen Turnier noch vor Beginn der K-.o.-Phase bereits so viele Eigentore erzielt worden wie bei den Europameisterschaften 2000 (1), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) und 2016 (3) zusammen.

Dubravka von Premier-League-Klub Newcastle United beförderte den Ball am letzten Gruppenspieltag in Sevilla mit der Faust ins eigene Tor zur Führung des dreimaligen EM-Champions (30.). Zuvor hatte der Spanier Pablo Sarabia den Ball an die Latte geschossen, das Spielgerät war im hohen Bogen abgeprallt und unmittelbar vor der Torlinie wieder zu Boden geflogen.