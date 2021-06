Maskenpflicht und Alkoholverbot : Diese Stadion-Regeln gelten für die EM-Spiele in München

In der Allianz Arena in München bestreitet Deutschland sein erstes Gruppenspiel. Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf Am Dienstag startet Deutschland in das EM-Turnier – mit einem Heimspiel in München. Dabei sind Fans zugelassen, allerdings mit strengen Regeln. Was ist für die Zuschauer erlaubt?

Gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich bestreitet die Deutsche Nationalmannschaft ihr erstes EM-Spiel. In die Münchener Allianz Arena dürfen wieder Zuschauer – zum ersten Mal in der Pandemie mehrere Tausend. Was ist im Stadion erlaubt, was verboten? Die wichtigsten Regeln im Überblick.