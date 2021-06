Rehakles, Ronaldo & Co. : Die Highlights der letzten Europameisterschaften

Die Highlights der letzten Europameisterschaften

Düsseldorf Die Europameisterschaft 2021 dürfte wieder für einige Highlights sorgen, an die man noch in Jahren zurückdenkt. So war es auch bei den EM-Turnieren in der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel bei Rehhagels Sensation mit Griechenland oder Deutschlands erstem Sieg über Italien.

Bis Otto Rehhagel kam, hatte Griechenland in seiner Fußball-Geschichte nur zweimal eine Endrunde von großen Turnieren erreicht und dabei nicht ein Spiel gewonnen. Doch auf dem Weg zur Europameisterschaft 2004 ließen die Griechen plötzlich Spanien hinter sich und qualifizierten sich als Gruppenerster für das Turnier in Portugal, um da dann den Gastgeber am ersten Spieltag direkt mal mit einem 2:1-Erfolg über ihn zu schocken.

Rehhagels griechische Mannschaft überstand die Gruppenphase knapp, wieder vor Spanien, besiegte dann aber Titelverteidiger Frankreich sowie Tschechien und traf im Finale erneut auf Portugal. Dort machte „Euro-Harry“ Angelos Charisteas die griechische Sensation perfekt und den „Rehakles“ genannten Trainer zur Legende.

Mit dem Titel gekrönt wurden deartige Underdog-Storys nach 2004 nicht mehr, es gab aber trotzdem mehrere davon. Die jüngsten erst vor fünf Jahren in Frankreich, als die Isländer mit ihrem „Huh“-Schlachtruf bis ins Viertelfinale vordrangen und Wales sogar bis ins Halbfinale.

Ebenfalls 2016 besiegte Deutschland in einem dramatischen Elfmeterschießen Italien, endlich – denn zuvor konnte man in neun Versuchen bei großen Turnieren nicht siegreich vom Platz gehen. Am meisten hängen geblieben ist dabei sicherlich der seltsame Elfmeter von Simone Zaza, den er nach vielen kleinen Trippelschritten übers Tor schoss.