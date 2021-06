Nationalspieler im Porträt : Die EM ist für Robin Koch der Höhepunkt einer schwierigen Saison

Düsseldorf Robin Kochs Saison war von Verletzungen geprägt, in der Rückrunde machte er kaum Spiele. Bei der Europameisterschaft ist er aber dabei. Für den Ex-Freiburger dürfte es schwierig werden, einen Platz in der ersten Elf zu bekommen.

Jetzt ist Robin Koch wieder fit – und steht im EM-Kader des DFB-Teams. „Ich sehe meine stärkste Qualität im Aufbauspiel“, sagte Koch dem Portal „Spox“. Folglich wurde der etatmäßige Innenverteidiger auch immer regelmäßiger als Sechser eingesetzt. Nicht nur von Leeds-Coach Marcelo Bielsa . Auch Christian Streich traute ihm diese Rolle schon zu. Und in der Nationalmannschaft spielte Koch ebenfalls schon auf dieser Position: In der Nations-League-Partie gegen die Ukraine setzte Joachim Löw Koch vor der Abwehr ein.

Robin Koch ist der Sohn des ehemaligen Fußballprofis Harry Koch, der mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998 Deutscher Meister wurde. Robin fing folglich im Alter von fünf Jahren beim FCK mit dem Fußballspielen an. Danach wechselte er zum SV Dörbach, wurde dort von seinem Vater trainiert. Die letzten Jahre im Juniorenbereich spielte Koch bei Eintracht Trier. Im Seniorenbereich in Trier reifte er in der Regionalliga Südwest zum Stammspieler. Dann ging es zurück nach Kaiserslautern, Koch sammelte in der 2. Bundesliga erstmals Profierfahrung – und wechselte dann zum SC Freiburg, als zweitteuerster Transfer der Pfälzer nach Miroslav Klose. In Freiburg wurde er zum Nationalspieler. Koch ist also ein Spieler, der nicht den Weg durch die Nachwuchsakademien der Bundesliga-Klubs ging, sondern lange unterklassig spielte.