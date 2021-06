EM-Liveblog : DFB-Gegner Frankreich gewinnt letzten Test, Ungarn durchwachsen

Die französische Mannschaft feiert einen Treffer gegen Bulgarien. Foto: AP/Francois Mori

Liveblog Mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie startet am 11. Juni die Fußball-Europameisterschaft. Gespielt wird bis zum Finale am 11. Juli in elf Ländern. In unserem Liveblog halten wir Sie über die EM auf dem Laufenden.