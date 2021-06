Klischees und ausgefallene Ideen : Auf diese Kostüme setzen die Fans bei der EM

25 Bilder Die schönsten Kostüme der Fans

Düsseldorf Bei sportlichen Großereignissen gibt es immer wieder ausgefallene Kostüm-Ideen der Fans. Doch welche stechen hervor? Und gibt es Kostüme, die in einigen Ländern besonders beliebt sind?

In Frankreich binden viele Fans den Hahn in ihre Kostüme ein. Dieser ist auf den Trikots der Nationalmannschaft zu sehen und gilt als Symbol für Frankreich. Der Ursprung dafür liegt im Lateinischen: Das lateinische Wort für „Gallier“ ist „gallus“, was gleichzeitig auch „Hahn“ bedeutet.

Einige Fans in den Niederlanden spielen offenbar gerne mit Klischees wie Käse oder Windmühlen. Deutsche Fans setzen oft auf Fanartikel wie Hüte in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Lockige Perücken in den Landesfarben sind in den meisten Ländern beliebt.

Manchmal überschreiten Verkleidungen auch Grenzen. Rafinha, ehemaliger Spieler von Bayern München, erschien 2018 zu der Halloween-Feier der Mannschaft in arabisch aussehender Kleidung. Dazu hielt er einen Karton mit der Aufschrift „Vorsicht“ in der Hand, was von vielen als Bombenattrappe gesehen wurde. In den sozialen Netzwerken gab es einen Shitstorm, später entschuldigte sich Rafinha für das Kostüm.

(cma)