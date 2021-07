Halbfinale gegen Dänemark : Das ist Englands Turniermannschaft

Düsseldorf England liefert nicht immer spektakulären Fußball, ist aber bei dieser EM bislang sehr erfolgreich. In der Offensive ist das Angebot an guten Spielern riesig. Entscheidend sind auch die starken Abwehrspieler.

Die Abwehr ist das Prunkstück der Engländer bei dieser EM und macht es den Gegner sehr schwer, sich Torchancen herauszuspielen. In der Zentrale spielen John Stones von Manchester City und Harry Maguire, Kapitän von Manchester United. Stones verpasste noch kein Spiel bei dieser EM. Maguire war zu Beginn angeschlagen, wurde dann fit und ist jetzt gesetzt. Im Viertelfinale gegen die Ukraine traf er wuchtig per Kopf zum 2:0. Links spielt mit Luke Shaw ein weiterer ManUnited-Akteur. Der 25-Jährige lieferte in der K.o.-Phase schon drei Torvorlagen. Rechts hält Kyle Walker von ManCity mit seinem Tempo die Abwehrseite dicht.