Sieg gegen Tschechien : Dänemarks EM-Märchen geht im Halbfinale weiter

Baku Die dänische Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Fußball-EM erreicht und darf weiter auf den Titel hoffen. Die Auswahl von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich am Samstag im Viertelfinale von Baku mit 2:1 (2:0) gegen Tschechien durch.

Völlig entkräftet, aber überglücklich feierten die neuen dänischen EM-Helden auf ihrer emotionalen Reise die nächste große Party. Auch Minuten nach Schlusspfiff hüpften der überragende Thomas Delaney und seine Teamkollegen vor den eigenen Fans auf und ab, machten die Welle und ließen sich für den Einzug ins Halbfinale feiern. Dank einer starken ersten Halbzeit gewann das Team von Trainer Kasper Hjulmand das Viertelfinale zweier Außenseiter gegen Tschechien am Samstag in Baku vor 16 306 Zuschauern mit 2:1 (2:0) und steht erstmals seit dem EM-Triumph 1992 wieder unter den besten Vier.

Angetrieben von gut 1000 mitgereisten Fans, die auch eine Botschaft an Christian Eriksen richteten, erzielten Borussia Dortmunds Delaney (5. Minute) per Kopf und Kasper Dolberg (42.) nach Traumflanke von Joakim Maehle die Tore für Dänemark. Die Skandinavier treffen nun am Mittwoch in London auf den Sieger der Partie zwischen England und der Ukraine und dürfen vom zweiten EM-Triumph nach 29 Jahren träumen. Für die Tschechen war auch das fünfte Turniertor von Bayer Leverkusens Patrik Schick (49.), durch den dieser den EM-Landesrekord von Milan Baros egalisierte, zu wenig.