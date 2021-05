Verschärfte Einreise-Regeln : Ist das EM-Viertelfinale in München in Gefahr?

Ist das EM-Viertelfinale in München in Gefahr?

München Aufgrund der neuen Quarantäne-Regelung bei der Einreise von Großbritannien nach Deutschland, könnte der Sieger des EM-Achtelfinales, das in London gespielt wird, nicht beim folgenden Viertelfinale antreten. Denn das findet nur vier Tage später in München statt.

Die neuen Corona-Bestimmungen für Einreisen aus Großbritannien könnten auch dem EM-Spielort München Sorgen bringen. Sollten die verschärften Maßnahmen bis Anfang Juli gültig bleiben und die UEFA als Turnier-Ausrichter keine Ausnahme erwirken, wäre das Viertelfinale in der Allianz Arena am 2. Juli in Gefahr. Einer der Teilnehmer des K.o.-Spiels hätte zuvor sein Achtelfinale in London ausgetragen und dürfte dann womöglich nicht einreisen. Die Europäische Fußball-Union teilte am Mittwoch mit, sie prüfe die Lage. „Die Situation ändert sich ständig“, sagte ein UEFA-Sprecher.