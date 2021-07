Ungekünstelt und authentisch : Almuth Schult begeistert als EM-Expertin

Berlin Almuth Schult ist so etwas wie eine Gewinnerin der EM, ihre Arbeit als Expertin der ARD wird hochgelobt. Ihr Geheimnis: Immer sie selbst bleiben. Deshalb ist ihr die Meinung ihrer Familie noch immer wichtiger als die des Feuilletons.

Dass sich Almuth Schult auch vor einem Millionen-Publikum nicht verstellt, zeigte sie schon nach dem deutschen Auftaktspiel gegen Frankreich. Eine Formulierung von Kevin-Prince Boateng ("Mats Hummels ist so lange im Game") löste bei der Nationaltorhüterin einen Lachanfall aus, der weder ihr noch den vielen Zuschauern an den Bildschirmen peinlich war. Amüsant, authentisch, kompetent - so analysiert Schult für die ARD die EM-Spiele. Dafür wird sie von allen Seiten gelobt.