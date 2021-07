Im Wembley-Stadion : Ordnerin hält Italien-Star Bonucci nach Feier mit Fans zurück

London Es war eine kuriose Szene nach dem Abpfiff: Italien-Verteidiger Leonardo Bonucci jubelt mit den Fans in der Kurve – auf dem Weg zurück aufs Feld wurde er aber zunächst von einer Ordnerin aufgehalten. Sie hielt ihn wohl für einen Fan.

Italien gewann am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen und greift am kommenden Sonntag gegen Gastgeber England oder Dänemark nach dem ersten Titel seit dem WM-Triumph 2006 in Deutschland. Die am Abend in London tieftraurigen Spanier müssen dagegen abreisen - mehrere Hundert Fans spendeten noch im Londoner Fußball-Tempel Trost.