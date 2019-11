De Bruyne über EM-Auslosungsmodus : „ Es ist eine Schande“

Brüssel Bereits vor der Auslosung der EM-Gruppen ist klar, dass Belgien auf Russland und Dänemark treffen wird. Mittelfeldspieler Kevin de Bruyne und hat sich nun deutlich gegen den Auslosungsmodus ausgesprochen.

Bereits vor der Auslosung der EM-Gruppen am 30. November in Bukarest steht fest, dass Belgien in der Vorrunde gegen Russland und Dänemark spielen wird. Als viertes Team wird Wales oder Finnland in die Gruppe B rücken. „Fußball ist mehr und mehr ein Geschäft geworden“, sagte De Bruyne dem belgischen Sender VTM Nieuws.