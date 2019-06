Ticketpreise Viertelfinale: Auch im Viertelfinale gibt es wieder eine Preisdifferenzierung nach Ort. Das günstigste Viertelfinalticket in Baku bleibt bei 30 Euro. Für die Viertelfinalspiele in München, Rom und St. Petersburg muss man mindestens 75 Euro bezahlen. In Baku kostet ein Ticket der Kategorie zwei 75 Euro, in München, Rom und St. Petersburg 145 Euro. In der teuersten Kategorie kostet eine Eintrittskarte in der aserbaidschanischen Hauptstadt 125 Euro, in den teureren Städten 225 Euro.