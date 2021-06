EM 1996 : Der Star war die Mannschaft

Feierten 1996 den EM-Titel: Die deutschen Spieler. Foto: dpa/Oliver Berg

London Vor 25 Jahren gewann Deutschland zum vorerst letzten Mal den Europameistertitel. Im Halbfinale verschoss der aktuelle Trainer der Engländer einen Elfmeter. Bundestrainer Berti Vogts setzte aufs Kollektiv und gewann.

Von Robert Peters

Geschichte ist was für Besserwisser. Im Rückblick erkennen sie messerscharf, welche Kleinigkeit auf dem Weg zum ganz Großen von Bedeutung war. Sie sezieren Fehler und zeigen mit geübtem Finger auf Ereignisse, die den Lauf der Welt beeinflusst haben. So ist das auch mit der Sportgeschichte im Allgemeinen und der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft 1996 im Besonderen.

Es war das Turnier, in dem nach Auffassung eines seither höchst populären Schlagers der Fußball wieder nach Hause, nämlich nach England kam. Und es war das Turnier, das zum (vorerst) letzten Mal einer deutschen Mannschaft den Titel bescherte. Ein Vierteljahrhundert später lässt sich mit ein paar Teilen das große Ganze dieses Titelgewinns zusammenbasteln.

Foto: dpa, Sergey Dolzhenko Infos Alle EM-Endspiele und das deutsche Abschneiden im Überblick

Da ist der Trainer. Franz Beckenbauer, der strahlende Vorgänger, hatte Berti Vogts keinen großen Gefallen getan, als er nach dem WM-Sieg in Rom 1990 in fröhlicher Überheblichkeit feststellte: „Wir sind nun die Nummer eins in der Welt, wir sind schon lange die Nummer eins in Europa. Jetzt kommen die ostdeutschen Spieler dazu. Die deutsche Mannschaft wird über Jahre nicht zu besiegen sein. Es tut mir leid für den Rest der Welt.“

Vogts musste schnell feststellen, dass Deutschland sehr wohl zu besiegen war. Unter anderem im EM-Finale 1992, als der hohe Favorit dem Außenseiter Dänemark unterlag, und zwei Jahre später, als ein erstklassig besetztes Team bei der WM im Viertelfinale an Bulgarien scheiterte.

Vogts zog seine Lehren. In der Mannschaft, die er vor 25 Jahren ins Turnier in England schickte, sollte niemand seine eigenen Interessen über die der Mannschaft stellen. Der Bundestrainer prägte dafür den anschaulichen Satz: „Der Star ist die Mannschaft.“

Diese Mannschaft hatte einige sehr wesentliche Nebendarsteller, die nie auf dem Platz standen. Die medizinische Abteilung des DFB leistete bei diesem Turnier bemerkenswerte Arbeit. Zeitweise mussten die Deutschen auf sieben Spieler verzichten, aber so mancher wurde in Nachtschichten auf der Massagebank wieder fitgemacht.

Foto: DPA / firo Sportphoto/Sebastian El-Saq 43 Bilder Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft

Zwischenzeitlich hatte Vogts für die Ersatztorhüter Oliver Kahn und Oliver Reck Spielertrikots anfertigen lassen, weil ihm die Feldspieler auf der Bank ausgingen. Auch solche Aktionen sorgten für Teamgeist.

Stars hatte dieses Kollektiv trotzdem. Der größte war Matthias Sammer, für den eine ganz neue Rolle erfunden wurde. Er spielte nach heutigen Begriffen eine Mischung aus Verteidiger, Sechser und Achter. Er wütete mit unbändiger Energie über das Feld, riss Mannschaft und Publikum mit und war auch im verbalen Einsatz immer im roten Bereich. Es ist kein Wunder, dass Sammer später zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde. Der zweite Star war Jürgen Klinsmann, der alles lächelnd niederstrahlende Kapitän, der mit seinem Charme selbst das englische Publikum mitnahm.

Das Kollektiv Deutschland legte stilbildende Etappen auf dem Weg zum Titel hin. Eine davon führte in der Gruppe über Italien. Die DFB-Auswahl erzitterte sich das zum Weiterkommen notwendige Unentschieden, aber sie stand in einer Abwehrschlacht mit dem Rücken zur Wand. Torwart Andreas Köpke, der heutige Bundestorwarttrainer, parierte nach ein paar Minuten einen Elfmeter. Nach einer Stunde flog Thomas (was erlauben?) Strunz vom Platz. Und in der letzten Phase der Begegnung musste Stürmer Fredi Bobic eine Blitzumschulung zum Verteidiger machen. Er grätschte das torlose Remis mit nach Hause. Das war ein großer Schritt fürs Team.

Der zweite große Schritt war der Halbfinal-Sieg über die Engländer. Typisch für die Begegnungen der alten Rivalen: Wieder einmal entschied ein Elfmeterschießen das Spiel. Gareth Southgate, heute Trainer der englischen Auswahl, schob den Ball mit wenig Überzeugung Köpke in die fangbereiten Arme. Andreas Möller vollstreckte für die Deutschen und posierte mit stolzgeschwellter Brust und verschränkten Armen wie ein selbstverliebter Torero vor den Fans.

Auch für die letzte Etappe hatte der Fußballgott Drama verordnet. Außenseiter Tschechien ging mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Sammer, nach dessen Attacke auf Strafstoß entschieden worden war, bestreitet bis heute ein Foul im Strafraum.

Auch im Finale von Wembley wandte er im Gespräch mit Schiedsrichter Pierluigi Pairetto alle Überzeugungskraft auf – vergeblich. Den Ausgleich und das Siegtor wechselte Vogts ein. Oliver Bierhoff bewies zunächst Kopfballstärke beim 1:1, und dann mogelte er den Ball in der Verlängerung aus der Drehung geradezu in Zeitlupe ins Tor. Es war das erste Golden Goal der EM-Geschichte, der Abpfiff erfolgte unmittelbar. Für Sammer gab es allerdings noch zittrige Momente. Denn während sich auf der Grundlinie im tschechischen Strafraum ein Knäuel jubelnder Deutscher bildete, winkte 50 Meter entfernt der Linienrichter mit seiner Fahne. Sammer, der sich als Einziger noch nicht ins Jubelgetümmel geworfen hatte, stand starr vor Schreck. Pairetto ließ aber keinen Einspruch zu, das goldene Tor zählte, Video-Assistenten in irgendwelchen Kellern gab es noch nicht.